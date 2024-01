Nuova spaccatura all'Ars, maggioranza e governo battuti anche oggi: bocciata la riscrittura della legge «salva-ineleggibili»

L’Ars ha bocciato, con voto segreto, un emendamento di riscrittura dell’articolo 1 del disegno di legge «salva-ineleggibili» presentato dal capogruppo di Fratelli d’Italia Giorgio Assenza: 36 voti contrari e 24 favorevoli. Dunque, governo e maggioranza vanno sotto. Subito dopo il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, ha sospeso la seduta. Alla ripresa si dovrebbe votare il disegno di legge, ma già si ipotizza che la seduta possa essere rinviata del tutto.

La legge voluta da FdI serve a sanare retroattivamente le cause di ineleggibilità che stanno spingendo verso la decadenza quattro deputati, tre dei quali proprio del partito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Lega e Dc avrebbero votato contro assieme all'opposizione.

In giornata sembrava essere scoppiata la pace con l'accordo sull'ordine dei lavori trovato nel corso del vertice di maggioranza. Poi in aula la coalizione che sostiene il governo Schifani si è di nuovo spaccata. La mancanza di intese condiziona anche la prevista nomina dei manager della sanità, attesa entro la giornata di oggi. I giochi per ora si svolgono fuori dall'aula. Riunioni sono in corso all'interno delle forze politiche.