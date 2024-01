Lo scontro sugli incendi in Sicilia: Musumeci convoca le due Protezioni Civili: «Carente la documentazione della Regione»

«Ho convocato per mercoledì a Roma i direttori dei dipartimenti della Protezione civile nazionale e regionale per un riesame della pratica relativa agli incendi estivi in Sicilia, nel tentativo di trovare una possibile soluzione». Lo afferma il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, che è anche l'ex presidente della Regione Siciliana, a proposito del mancato riconoscimento da parte del dipartimento guidato da Fabrizio Curcio dello stato di emergenza nazionale alla Sicilia per gli incendi dell’estate 2023.

Musumeci aggiunge che «i due direttori, Fabrizio Curcio e Salvo Cocina, già da agosto si confrontano sul tema, ma senza trovare una intesa - mi riferiscono gli uffici romani - per carenza di documentazione da parte della Regione. Diverso invece il discorso sulle altre calamità: solo nel 2023, infatti, all’Isola sono state destinate da Roma risorse per circa 94 milioni di euro. Il difetto sta nella relativa norma del codice di Protezione civile, che va rivista, assieme ad altri adeguamenti. Ci stiamo lavorando e presto la cambieremo».