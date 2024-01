Incendi in Sicilia, Schifani e Lagalla scommettono sul vertice da Musumeci

Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha ricevuto a Palazzo d’Orleans una delegazione composta da persone che hanno perso la casa o hanno subito gravi danni per gli incendi della scorsa estate in Sicilia e che aspettano risposte dalle istituzioni. Durante l’incontro è stato confermato che mercoledì prossimo ci sarà un incontro tra i dipartimenti nazionale e regionale della Protezione civile col ministro Nello Musumeci per trovare una via d’uscita che in extremis conceda lo stato di emergenza che consentirebbe di avere i fondi necessari ai ristori. Il presidente ha ricevuto la delegazione mentre era in corso un sit-in delle vittime degli incendi davanti a a Palazzo d’Orleans.

Sulla vicenda è intervenuto il sindaco di Palermo Roberto Lagalla. «Rispetto alla dichiarazione dello stato di emergenza richiesto dalla Regione Siciliana, sono certo che le ulteriori interlocuzioni tra il governo dell’Isola e quello nazionale - ha detto - produrranno sicuramente il risultato di riconoscere ai Comuni le spese affrontate nella fase emergenziale degli incendi che hanno colpito la Sicilia la scorsa estate. Il riconoscimento sarà altresì utile per la successiva fase di raccolta dei dati relativi ai danni subiti dai privati e sulla quale è auspicabile l’intervento dello Stato».