Controlli nella movida di Palermo, sequestrata una discoteca abusiva

Sequestrata una discoteca abusiva ed elevate sanzioni per 8 mila euro a Palermo. In azione i carabinieri della Stazione Palermo Centro e la Polizia municipale, nell’ambito di un controllo nei luoghi della movida. Il locale ubicato in zona via Francesco Crispi era in uno stabile condominiale ed era gestito da un individuo con diversi precedenti. Durante il controllo si è accertato che all’interno era stata organizzata abusivamente una serata danzante con la presenza di circa duecento clienti.

Dagli accertamenti è emerso che il locale era privo del necessario nulla osta di agibilità rilasciato dalla Commissione comunale di vigilanza sui Luoghi di Pubblico spettacolo, della licenza del questore, di documentazione relativa alla prevenzione incendi, dei requisiti della sorvegliabilità e conformità di locali destinati ad attività di pubblico spettacolo, nonchè della prescritta Scia per la somministrazione di alimenti e bevande. Il provvedimento è stato convalidato dal gip che ha messo un decreto di sequestro preventivo

© Riproduzione riservata