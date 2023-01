Palermo, il cordoglio dei partiti e dei sindacati per la scomparsa di Biagio Conte

Sono decine le espressioni di cordoglio e i ricordi da parte del mondo politico, sindacale, dell’associazionismo per la morte del missionario laico Biagio Conte a Palermo. Cordoglio e tristezza vengono espressi dagli assessori comunali palermitani, dal parlamentare di Italia Viva Davide Faraone, dalla senatrice Dolores Bevilacqua del Movimento 5 Stelle, dal segretario Cgil Alfio Mannino.

Il commissario regionale della DC Totò Cuffaro dice che «Conte ci lascia in eredità il suo amore per le persone, la sua speranza per la pace, la sua carità per gli ultimi».

«Biagio Conte, una personalità importante della città di Palermo che ha dato un esempio di fratellanza, umanità, solidarietà, di eguaglianza sociale verso gli ultimi e i più fragili. E che lascia un’eredità forte», dicono il segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo e il segretario d’organizzazione Francesco Piastra.

Cordoglio dalla Cisal, dalla Uil Sicilia, guidata da Luisella Lionti, da Dario Chinnici, capogruppo di Lavoriamo per Palermo in Consiglio comunale, da Marianna Caronia, capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana, dal deputato regionale Marco Intravaia, dal presidente del Consiglio comunale, Giulio Tantillo.

«La morte di fratel Biagio lascia un vuoto immenso in chi lo ha conosciuto e in chi ne ha seguito l'esempio nell’attenzione agli ultimi e ai più deboli», dice Legambiente Sicilia mentre i consiglieri comunali della Democrazia Cristiana in Consiglio comunale, Domenico Bonanno, Salvo Imperiale e Viviana Raja affermano: «Palermo piange Fratel Biagio. Aveva sempre la parola giusta di conforto, di speranza, di pace, era un uomo che aveva tanto di umano ma anche qualcosa di divino. Un dono per questa città che, adesso, dobbiamo saper coltivare e custodire».

Per Antonio De Luca, capogruppo M5S all’Ars «la morte di Biagio Conte lascia un vuoto incolmabile e non solo per gli ultimi. La sua innegabile generosità e il suo indiscusso altruismo siano un esempio per tutti».

Il capogruppo Michele Catanzaro ed i parlamentari regionali del gruppo PD all’Ars Anthony Barbagallo, Giovanni Burtone, Valentina Chinnici, Antonello Cracolici, Nello Dipasquale, Mario Giambona, Calogero Leanza, Dario Safina, Tiziano Spada, Fabio Venezia affermano che va «portata avanti l’opera che Conte ha iniziato al servizio degli ultimi, sostenendo la missione Speranza e Carità da lui fondata: sarà il modo migliore per continuare a far vivere una delle figure più carismatiche che Palermo abbia mai conosciuto».

© Riproduzione riservata