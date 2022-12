Riapprovato l’emendamento che nomina Lagalla commissario per l’emergenza cimiteri a Palermo

E’ stato accettato in nottata dalla commissione Bilancio della Camera l’emendamento presentato dal ministro Nello Musumeci alla legge di Bilancio sulla nomina del commissario per risolvere l’emergenza cimiteriale nel comune di Palermo. Figura che, l’ex governatore, ha identificato nello stesso emendamento nel sindaco Roberto Lagalla. Ieri l’emendamento era stato stoppato dalla presidenza commissione Bilancio per ragioni legate alle regole che riguardano proprio i contenuti della legge di Bilancio.

