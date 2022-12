Il M5s: bloccata in Parlamento la nomina di Lagalla commissario per i cimiteri a Palermo

«L’emendamento è inammissibile». Lo sostiene la presidenza della commissione Bilancio della Camera riferendosi all’emendamento presentato dal ministro Nello Musumeci (ex preidente della Regione Siciliana) alla legge di Bilancio per la nomina del commissario per risolvere l’emergenza cimiteriale nel comune di Palermo. Figura che l’ex governatore, aveva identificato nello stesso emendamento nel sindaco Roberto Lagalla. A stoppare l'emendamento è la presidenza commissione Bilancio per ragioni legate alle regole che riguardano proprio i contenuti della legge. Secondo quanto riferiscono il consigliere comunale Antonino Randazzo e il deputato nazionale del M5s Daniela Morfino, si tratta di «una violazione del regolamento». E gli esponenti pentastellati parlano di «un governo di impreparati».

