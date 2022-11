Palermo, l'Albero in piazza e le luminarie ci saranno: un Natale a km 0

A Palermo Natale e Capodanno con luminarie, albero e musica, come si conviene ad una città avvilita da crisi economica, pandemia, criminalità diffusa e guerra che, seppur lontana, ha eco pesanti sulle famiglie e sui consumi. Una città che ha bisogno di uscire dal buio e vedere la luce, anche riflessa, in fondo al tunnel. Il Comune fa le corse pazze e prova lo scatto titanico di vestirla a festa, nonostante la cassa pianga. Sul modello di intesa già sperimentato in occasione del Festino, l'amministrazione ha chiesto il supporto dei privati. Missione non solo possibile, ma riuscita a giudicare dalle anticipazioni sul programma delle imminenti festività che comincerà l’8 dicembre per concludersi l’8 gennaio.

