Palermo, luminarie a Piazza San Domenico: l'obelisco diventa albero di Natale

Oltre quattro mila luci led, festoni con luci flash che riprendono i decori e 4 sagome della Santuzza ai lati: l’obelisco di piazza San Domenico si illumina e diventa l’albero di natale che Confcommercio dona alla città di Palermo. Il progetto, finanziato dall’associazione imprenditoriale, è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra IDock e l’Accademia delle Belle Arti: «L’obiettivo è quello di valorizzare la nostra città - spiega Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo - e lo facciamo qui in una piazza monumentale e creando un enorme albero di natale valorizzando quello che già di per se è un monumento importantissimo per Palermo».

Ciò che colpisce particolarmente, però, è la presenza della Patrona della città, che viene rappresentata con la nuova icona pensata in vista del 400esimo festino del 2024: «C’è anche la Santuzza - dice Di Dio -. Dal nostro punto di vista la città merita un’icona, una rappresentazione con cui comunicare la bellezza, le tradizioni, il folk, la cultura ma anche la storia di questa città: ecco che proprio partendo da questo natale si comincerà a raccontare, anche in attesa del 400esimo festino, la città attraverso un’icona. La più grande che abbiamo, riconosciuta in tutto il mondo. Un progetto che vede la raffigurazione pop della nostra Santuzza, grazie all’accademia delle belle arti».

E conclude: «Abbiamo bisogno di un’atmosfera positiva, tutti insieme possiamo farcela, se remiamo tutti nella stessa direzione soprattutto in un momento in cui sembra di essere tornati indietro ad anni bui che nessuno immaginava di dover vivere. Anche le classi dirigenti devono dare messaggi nella direzione dei valori essenziali di vita, che poi sono alla base del miglior vivere civile e sviluppo dell’economia».

