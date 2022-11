Nuccia Albano il nuovo assessore alla Famiglia: ecco chi è il primo medico legale donna in Sicilia

Nuccia Albano, nominata assessore alla Famiglia, è uno dei volti nuovi di questa legislatura. Voluta in giunta da Totò Cuffaro, è stata eletta a Palermo nelle file della Dc Nuova con 5.968 voti.

Nata a Borgetto l’1/1/1950, si è laureata in Medicina e Chirurgia all’'Università di Palermo. È stato il primo medico legale donna della storia della Sicilia: dal 1981 ha prestato servizio all’Istituto di Medicina legale e delle assicurazioni del Policlinico di Palermo e dal 1989 ne è stata dirigente di primo livello.

Ma non solo. Nuccia Albano è stata consulente per l’esecuzione degli accertamenti autoptici per conto della Procura della Repubblica di Palermo, Termini Imerese, Agrigento, Sciacca, Marsala e Trapani per oltre venti anni, ed è stata medico fiduciario di numerose compagnie assicurative.

