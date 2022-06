Palermo, al Comune lo spettro del dissesto: e Lagalla vola a Roma

Prima missione fuori porta del sindaco Lagalla. Destinazione, Roma. Indirizzi, piazza del Viminale e via XX Settembre. Obiettivo, evitare il dissesto. Una corsa contro il tempo. Letteralmente. Martedì, a partire dal primo pomeriggio, il primo cittadino avrà due fondamentali incontri. Il primo con la sottosegretaria alle Finanze, Laura Castelli, il secondo con i dirigenti del ministero degli Interni. La questione è facile da spiegare e difficile da sbrogliare. Il Comune ha sostanzialmente bisogno per prima cosa di evitare la tagliola del 30 giugno, data in cui scade il termine per l’approvazione dei tributi locali e dei bilanci.

