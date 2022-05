Renzi si smarca: «Se su Lagalla si compatta il centrodestra, noi non ci saremo»

«Non andremo con il centrodestra: se a Palermo su Roberto Lagalla si ricostruisce il centrodestra siciliano, anche intorno a un nome per bene come quello di Lagalla, noi non ci saremo. Rivendico le candidature di Genova e Verona, ma se su Lagalla chiude la destra non è più una candidatura civica, Italia viva non sosterrà il centrodestra unito». Così il leader di Italia viva, Matteo Renzi stoppa il sostegno a Roberto Lagalla, candidato dell’Udc alle comunali di Palermo che finora ha l’appoggio anche di Fratelli d’Italia, riferendosi alle trattative in corso da giorni nel capoluogo siciliano perché tutto il centrodestra converga su Lagalla. In alternativa a lui è in campo Francesco Cascio sostenuto da Forza Italia e Lega, autonomisti di Mna, Noi con l’Italia e Coraggio Italia.

