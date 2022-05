Palermo, confronto tra i candidati sindaco alla Cisl: «In questa città si prova a sopravvivere»

Confronto tra i candidati sindaco a Palermo organizzato dalla Cisl Palermo Trapani all’hotel San Paolo di Palermo. Assente Francesco Cascio, già candidato per Forza Italia e Lega dopo l'accordo sul candidato unitario. Assente anche Totò Lentini, leader di Alleanza per Palermo. Tra gli assenti figura anche l’europarlamentare Francesca Donato, candidata a sindaco di Palermo per la lista Rinascita Palermo.

“Per tanti palermitani l’emergenza è vita quotidiana - ha detto il segretario generale Cisl Palermo-Trapani, Leonardo La Piana, che propone il documento 'Palermo è una città stretta'-, si prova a sopravvivere e si è persa la visione e la voglia di futuro che si manifesta con tanti indicatori che ci relegano tra le città con la qualità della vita, più bassa sia in termini assoluti che relativi".

All’incontro, moderato dal direttore di BlogSicilia.it Manlio Viola, presenti Rita Barbera, Giuseppe Catalano, Fabrizio Ferrandelli, Roberto Lagalla, Ciro Lomonte, Franco Miceli. All’inizio del suo intervento il segretario ha precisato “abbiamo deciso stamattina di non parlare di cimiteri, di ponte Corleone, di immondizia per strada, della discarica di Bellolampo, di incuria ecc. perché questa purtroppo è la triste realtà che va affrontata, immediatamente da chi sarà chiamato ad amministrare la città, senza se e senza ma”.

© Riproduzione riservata