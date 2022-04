Elezioni a Palermo, gli autonomisti con Cascio ma Lentini va avanti

Gli autonomisti del Mna, federati con la Lega, sosterranno Francesco Cascio come sindaco di Palermo. Ne dà notizia il coordinatore del Mna, Roberto Di Mauro. Totò Lentini, però, va avanti: resta candidato a sindaco di Palermo.

«Abbiamo molto apprezzato le doti di serietà e di equilibrio di Cascio da presidente dell’Ars durante gli anni della presidenza della Regione di Raffaele Lombardo - dice Di Mauro -. Inoltre siamo convinti che le sue esperienze di assessore regionale e di legislatore nazionale e la sua sensibilità di medico saranno preziose nell’affrontare da primo cittadino i problemi della città».

Lentini non si arrende. «Ho sperato che il mio partito mi seguisse, ma ha scelto di appoggiare Francesco Cascio. Io - dice Lentini - non mi ritiro e vado avanti, ho il mio programma e due liste civiche. Il centrodestra si è spaccato, litigano e non ho ancora sentito da parte di Cascio e Lagalla progetti per la città».

