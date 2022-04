Palermo, Noi con l'Italia: «Con Cascio conoscenza della città e giuste relazioni»

«Non abbiamo aderito alla candidatura di Cascio, abbiamo sollecitato Cascio a scendere in campo. Serve una guida in grado di unire conoscenza del territorio e relazioni in città per uscire dal livello di degrado al quale ci siamo abituati». Lo ha detto il vicepresidente di Noi con l’Italia, Saverio Romano, nel corso del suo intervento a sostegno della candidatura a sindaco di Palermo di Francesco Cascio. «Il giudizio su Palermo boccia il lavoro di Leoluca Orlando. Manca tutto in questa bellissima città, non c'è un solo aspetto di cui possiamo essere fieri, non c'è nulla di normale in questa città», ha aggiunto Romano nell’evento che si è tenuto all’Antico stabilimento balneare di Palermo.

