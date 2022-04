Elezioni a Palermo, Giusto Catania a Miceli: «Subito programma, liste e nomi dei candidati»

Giusto Catania, assessore al Comune di Palermo ed esponente di Sinistra Civica Ecologista, chiede al candidato sindaco del centrosinistra di definire al più presto il programma e le liste.

«La destra - dichiara - è in balia di imbarazzanti bramosie di potere: il “tutti contro tutti” di queste ore è emblematico del fatto che non c'è alcun interesse per la città. Pensano di utilizzare Palermo come merce di scambio per definire gli assetti della Regione o la spartizione delle poltrone per il Parlamento nazionale. Non sprechiamo questo vantaggio: faccio appello al candidato sindaco Franco Miceli al fine di definire nel più breve tempo possibile il programma, le liste, la squadra di governo e i candidati alla presidenza delle circoscrizioni».

Catania ritiene che la coalizione debba fare in fretta. «Abbiamo la necessità di produrre una accelerazione - afferma - al fine di dimostrare che, contrariamente alla frammentazione della destra, la nostra coalizione è unita ed ha convincente idea di governo per il futuro di Palermo».

