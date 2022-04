Palermo, Lagalla ringrazia Faraone: «Uniti siamo più forti. Nessun contatto con Lega e Forza Italia»

«Uniti siamo più forti!». Con un post su Facebook Roberto Lagalla commenta il sostegno ricevuto da Davide Faraone che ha così deciso di rinunciare alla corsa a sindaco di Palermo.

Il renziano dunque sposta Italia Viva sull'ex rettore, che almeno fino a qualche settimana fa era considerato il candidato con maggiori chances di succedere a Leoluca Orlando.

«A Davide Faraone e a tutti i palermitani e le palermitane che lo sostengono do il benvenuto in questo progetto di cambiamento. Giorno dopo giorno raccolgo parole di supporto e incoraggiamento - le parole di Lagalla -. È la testimonianza diretta che la strada che stiamo percorrendo va nella giusta direzione. Il nostro è un progetto che mette al primo posto i bisogni della città. È nostro dovere esprimere le migliori competenze per far rinascere Palermo».

L'ex rettore va avanti sulla sua strada, precisando di non essere stato contattato finora da Forza Italia e Lega: «Né sarò io a contattarli, non ne vedo la premessa - ha sottolineato in un articolo di Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia in edicola -. Mi consulterò con il mio gruppo e proseguiremo gli incontri che stiamo già conducendo e che abbiamo già programmato. Non mi fermo».

La scelta di Faraone, intanto, viene apprezzata anche da Noi di centro - Mastella che ritengono il progetto per Palermo «credibile e serio» e intendono sostenerlo.

