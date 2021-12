Servizio civile, il centro La Torre di Palermo sceglierà 8 volontari

Il nuovo bando per la selezione di 56.205 operatori volontari da impiegare in progetti di servizio civile universale è stato pubblicato e il centro studi Pio La Torre a Palermo è una delle realtà coinvolte: nella sede dell’associazione, infatti, 8 volontari potranno scegliere di impegnarsi al servizio della comunità svolgendo un’attività di formazione antimafia utile per sé e per il territorio.

C'è tempo fino al 26 gennaio per le domande

C’è tempo fino alle ore 14 di mercoledì 26 gennaio 2022 per presentare la domanda di partecipazione. I progetti hanno durata di 12 mesi e a breve verranno pubblicati sul sito nazionale dell’Arci e su quello regionale:https://www.arciserviziocivile.it/sicilia/ I candidati devono avere dai 18 ai 28 anni. I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Gli aspiranti volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite Pc, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it e sono tenuti ad informarsi su modalità, tempi e luoghi di selezione presso l’ente che realizza il progetto prescelto. Per maggiori informazioni è possibile contattare la sede ArciSicilia al numero di telefono: 0917920366 o consultare il loro sito all’indirizzo: http://www.ascsicilia.it inviando una mail a: sicilia@ascmail.it.

© Riproduzione riservata