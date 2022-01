Servizio civile, la scuola Thomas More di Palermo seleziona venti giovani

Saranno 20 gli operatori volontari del Servizio Civile che saranno impiegati alla Thomas More, la scuola paritaria bilingue in via delle croci e in via Pacinotti a Palermo. L’istituto ha attivato due progetti di Servizio civile della durata di 12 mesi. E’ stato pubblicato il bando di selezione al quale possono partecipare ragazzi e ragazze tra i 18 e i 29 anni non compiuti. Sedici giovani lavoreranno al progetto Take care – che ha l’obiettivo di fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti – svolgendo attività di animazione culturale verso i minori e attività di tutoraggio scolastico. Quattro giovani, invece, saranno impiegati in attività di formazione ed informazione sull’uso consapevole degli strumenti digitali, dei programmi e della sicurezza in rete nell’ambito del progetto #CresceRete: cittadini digit@li inter-connessi. Il contributo economico è di 444,30 euro mensili per un impegno di 25 ore settimanali. C’è tempo fino al 26 gennaio alle ore 14 per presentare domanda di partecipazione al bando attraverso la piattaforma https://domandaonline.serviziocivile.it/

È necessario essere muniti di spid. Al termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione e di attestazione delle competenze valido ai fini curriculari. Per ricevere maggiori informazioni è possibile consultare il sito della scuola Thomas More all’indirizzo https://scuolathomasmore.it dove è possibile consultare anche le schede dei due progetti.

