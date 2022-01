Servizio civile, dall'Università di Palermo alla Legacoop ecco le opportunità e il bando

Sono 2.818 i progetti di Servizio Civile Universale in Italia e all’estero per 56.205 operatori volontari da impiegare nel 2022, i cui bandi stanno per scadere. Un'opportunità per i tanti giovani, dai 18 ai 28 anni, che vogliono iniziare a impegnarsi nel mondo del lavoro. La remunerazione mensile è di 444,30 euro. Ecco alcune tra le più importanti selezioni in Sicilia.

IL BANDO

Servizio civile, Legacoop

Legacoop in Sicilia mette a disposizione 179 posti per i giovani tra i 18 e 28 anni. Fino alle ore 14 di mercoledì 26 gennaio 2022 è possibile presentare domanda di partecipazione ad uno degli 11 progetti che si realizzeranno tra il 2022 e il 2023 in Sicilia. I progetti hanno durata 12 mesi. Dei 179 posti di operatore volontario, 172 sono quelli disponibili per i 10 progetti da realizzarsi in Sicilia e 1 in Umbria e 6 posti nel progetto dedicato alla sperimentazione del Servizio civile digitale da realizzarsi in Sicilia. Per conoscere i progetti presentati da Legacoop in Sicilia puoi accedere al seguente link.

Servizio civile, selezione al Centro Pio La Torre

Il Centro Studi Pio La Torre si apre a 8 volontari che potranno scegliere di impegnarsi al servizio della comunità svolgendo un'attività di formazione antimafia utile per sé e per il territorio. C'è tempo fino alle ore 14 di mercoledì 26 gennaio 2022 per presentare la domanda di partecipazione. I progetti hanno durata di 12 mesi, verranno pubblicati sul sito nazionale dell'Arci e su quello regionale.

Servizio civile alla Thomas More a Palermo

Saranno 20 gli operatori volontari del Servizio Civile che saranno impiegati alla Thomas More, la scuola paritaria bilingue in via delle Croci e in via Pacinotti a Palermo. L’istituto ha attivato due progetti di Servizio civile della durata di 12 mesi. Per presentare domanda di partecipazione al bando attraverso la piattaforma https://domandaonline.serviziocivile.it/.

Servizio civile, università di Palermo

L’Università degli Studi di Palermo, in qualità di Ente accreditato al Servizio Civile Universale, partecipa alla selezione con 4 progetti: Insieme Unipa 4.0, Front-office Unipa 4.0, Library Unipa 4.0 e Museum Unipa 4.0. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata solo ed esclusivamente online attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it, entro e non oltre le ore 14.00 del 26 gennaio 2022.

Servizio civile in 8 enti capitanati dal Gonzaga

Una rete di 8 enti non profit, coordinata dal Gonzaga Campus, seleziona 100 giovani volontari da impiegare in 4 progetti di Servizio Civile Universale. La rete è costituita, oltre che dal Gonzaga, dall'Istituto Pedro Arrupe; dal Centro Astalli Palermo impegnato nella tutela dei diritti, nell’integrazione e nell’inclusione delle persone; dalla Polisportiva Gonzaga ASDC; dall'associazione Arces dedicata agli interventi integrativi e di accompagnamento allo studio; dalla cooperativa sociale Al Azis che promuove processi di orientamento, formazione professionale e inserimento socio-lavorativo soprattutto per i giovani a rischio; dalla cooperativa Parsifal impegnata in attività a favore delle fasce più deboli della popolazione nelle periferie di Palermo; dalla Provincia Siciliana delle Figlie della Carità Canossiane che opera negli ambiti educativi con la scuola primaria a Catania e con le scuole dell’infanzia a Catania ed Aci Bonaccorsi.

Servizio civile universale: i requisiti

I candidati al Servizio Civile Universale devono possedere i seguenti requisiti: cittadinanza italiana oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea o di un Paese extra Unione Europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia; aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 28° anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda; non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo oppure ad una pena, anche di entità inferiore, per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, oppure per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

Servizio civile, modalità

I progetti di Servizio Civile Universale avranno una durata compresa tra gli 8 e i 12 mesi. L’orario di servizio è pari a 25 ore settimanali; oppure, il monte ore annuo varia tra le 1.145 ore per i progetti di 12 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi. La data di avvio in servizio è differenziata in base ai diversi progetti, e dovrà in ogni caso avvenire entro il 20 Giugno 2022. Ai volontari sarà corrisposto un assegno mensile per lo svolgimento pari a 444,30 euro. Per quanti saranno impegnati in progetti all’estero l’assegno è integrato da una specifica indennità, oltre alla fornitura del vitto e dell’alloggio.

Servizio civile universale: come fare domanda

La domanda di partecipazione va inviata entro le ore 14.00 del 26 Gennaio 2022 esclusivamente con modalità telematica. Gli aspiranti volontari devono candidarsi esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL), accedendo con SPID o per mezzo delle proprie credenziali.

