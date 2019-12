Ztl a Palermo, il Comune chiede l'attivazione di 26 nuovi varchi: ecco dove

Palermo potrebbe avere 26 nuovi varchi telecontrollati alla Ztl. Questa la richiesta dell'Amministrazione comunale di Palermo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che potrebbe autorizzare, secondo l'ex art. 1 del D.P.R. n. 250/99, l'estensione del sistema di controllo automatico per la rilevazione degli accessi di veicoli alla zone a traffico limitato del Centro Storico di Palermo.

L'implementazione dovrebbe avvenire utilizzando i fondi della comunità europea disponibili con il programma Pon Metro - Città Metropolitane 2014-2020.

Ai cinque varchi già esistenti (piazza Verdi, via Gagini (30); − Porto Salvo (31); − Porta Felice (27); − via Roma (28)) si aggiungeranno infatti quelli collocati in:

Via Francesco Crispi

Foro Umberto I

3 in via Abramo Lincoln

2 in via Carlo Rao

Piazza Giulio Cesare

Piazza Porta S. Agata

2 in via P. Mignosi

Via Corrado Avolio

Via del Ritiro di S.Pietro

Via Generale Luigi Cadorna

Via Antonio Mongitore

Piazza Baronio Manfredi

Corso Calatafimi

Piazza Domenico Peranni

Vicolo Pirriaturi

2 in Via Papireto

Piazza Giuseppe Verdi

Via Roma

Via Cavour

Piazza della Kalsa

Piazza Sant’Anna al Capo

“L’attivazione del sistema elettronico di controllo per tutti i varchi della Zona a Traffico Limitato del Centro storico - ha dichiarato l'assessore alla Mobilità, Giusto Catania - completerà il percorso avviato qualche anno fa. La fase propedeutica si è completata e siamo adesso in attesa dell’autorizzazione ministeriale al fine di procedere al posizionamento dei dispositivi. Riteniamo che il controllo di tutti i varchi servirà ancora di più a limitare la pressione veicolare nel Centro storico e a migliorare la qualità dell’aria e la tutela del patrimonio monumentale della città”.

Ad occuparsi della progettazione tecnica e della gara per l'acquisto delle telecamere, Sispi (Sistema Palermo Informatica S.p.A.), che ha anche iniziato i sopralluoghi per valutare le alimentazioni elettriche necessarie e individuare i punti in cui posizionare i pali per l'installazione e l'attivazione dei sistemi. Le operazioni dovrebbero concludersi entro il primo semestre 2020.

Intanto sono stati attivati i seguenti nuovi servizi:

- call center (tel. 091.350350) per informazioni sulla ZTL, attivo dalle 8 alle 18, dal lunedì al venerdì;

- indirizzo di posta elettronica (ztlcentrale@amat.pa.it) per ricevere informazioni;

- una piattaforma informatica (http://ztl.comune.palermo.it), tramite la quale il pass può essere pagato online (e quindi ottenuto immediatamente);

- un servizio tramite SMS (inviando un messaggio al numero 339.9942927 scrivendo ZTL (spazio) targa (spazio) codice segreto univoco) per attivare la scheda pass giornaliero;

Inoltre per attivare la scheda pass giornaliero si può usare anche usare la app “ZTL Palermo”, prima di entrare all’interno della zona a traffico limitato.

