Anello ferroviario, via Crispi ad una sola corsia: apre nuovo cantiere a Palermo

Un nuovo cantiere per la realizzazione dell'anello ferroviario a Palermo. Da lunedì prossimo in via Crispi apre una nuova area di lavori e così la strada diventerà ad una sola corsia.

La D'Agostino, così come riporta Giuseppe Leone in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, dovrà svolgere un nuovo step di lavori per il completamento del tratto di linea tra le stazioni Notarbartolo e Giachery e il proseguimento fino a piazza Politeama. Le opere dureranno cinque mesi.

Altra novità riguarda via Principe di Scordia con la sospensione temporanea l'area pedonale. I mezzi potranno circolare nel tratto compreso tra via Principe di Belmonte e via Ammiraglio Gravina e viene istituito il senso unico di marcia in direzione di via Emerico Amari.

Anello ferroviario, le foto della Palermo che verrà: come saranno le nuove fermate La mappa dell’anello ferroviario di Palermo Il nodo ferroviario della città prima e dopo Come sarà la fermata del Politeama Il progetto del Politeama Come sarà la fermata di via Crispi

La notizia completa sull'edizione del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE