Ztl notturna a Palermo: "Obiettivo 6 dicembre ma ancora tutto da definire"

Ancora nulla di certo sulla Ztl notturna a Palermo. "Non abbiamo ancora definito la data di inizio della Ztl notturna in quanto gli atti non sono ancora pronti. Stiamo lavorando per poter partire il 6 dicembre ma non possiamo dire con certezza che tutto sarà pronto per quella data".

Così l'assessore alla Mobilità Giusto Catania chiarisce quanto emerso in questi giorni sul provvedimento della Ztl notturna. Catania conferma però che il provvedimento si limiterà alle sere di venerdì e sabato ma niente è ancora stato stabilito riguardo alle fasce orarie di attivazione "poiché - precisa - stiamo valutando i flussi di traffico e in base a quelli capiremo come sarà preferibile procedere. La Ztl notturna deve essere un provvedimento utile - chiosa - e ciò dipende dalla quantità di auto che riusciremo a far diminuire nel centro storico".

Per poter accedere alla Ztl notturna i residenti usufruiranno del pass. I non residenti pagheranno lo stesso ticket di 5 euro, come accade già per la fascia oraria diurna. E lo stesso vale per il controllo elettronico a cui saranno sottoposti i varchi del perimetro già presenti in città.

Riguardo poi alle polemiche scoppiate in seguito all'annuncio del provvedimento commenta: "Non capisco perché si parli di sicurezza. La Ztl non è un coprifuoco ma è una forma di mitigazione del traffico anche nelle ore notturne: non rischiamo di passare dal caos al deserto come si vuole far credere".

"Sono tanti i cittadini che chiedono la Ztl notturna a Palermo perché - conclude - non riescono più a sopportare la pressione delle macchine nel centro storico".

