Ztl notturna a Palermo, Giusto Catania: "Ce lo chiedono i residenti del centro"

La Ztl nel centro di Palermo nelle ore notturne. Il provvedimento, che ha provocato polemiche, partirà in via sperimentale il primo weekend di dicembre.

Una misura che come spiega l'assessore comunale alla Mobilità Giusto Catania, è stato sollecitato dagli stessi residenti: "Abbiamo verificato che nelle ore notturne in centro il venerdì e sabato sera il numero delle auto presenti quadruplica - dice l'assessore -. Il problema è serio, vogliamo limitare il traffico e tutelare la salute così come ci chiedono molti residenti. In tanti hanno lanciato l'allarme sia per la qualità dell'aria che per l'inquinamento acustico".

Giusto Catania aggiunge che la giunta ha mandato in consiglio comunale l'atto deliberativo con cui si chiede di discutere degli indirizzi generali sulla mobilità nel centro storico ma anche "per fare varare un provvedimento definitivo sulle pedonalizzazioni. Chiediamo anche di confrontarci e ragionare su una Ztl più ampia".

