Il 29 maggio si decide sull'ex Blutec di Termini. Sciara, Pelligra, sindacati, Regione, governo: ecco cosa dicono le parti in causa

Il ricorso al Tar del Lazio, depositato dai legali della cordata Sciara holding Ltd e Smart City contro l’aggiudicazione alla Pelligra Italia Srl dello stabilimento ex Blutec ed ex Fiat di Termini Imerese sarà discusso in camera di consiglio il 29 maggio. La quarta sezione del Tribunale amministrativo l’ha comunicato ai ricorrenti e alle parti coinvolte: Ministero del Made in Italy, commissari straordinari ex Blutec e Pelligra Italia Srl.

Adesso attorno alla ex Blutec di Termini Imerese rischia di aprirsi una battaglia legale a colpi di ricorsi. Battaglia che rischia di allungare i tempi di una vertenza che ha già superato i 13 anni di durata. Dopo gli annunci dei giorni scorsi, infatti, è stato depositato al Tar del Lazio il ricorso contro la decisione di affidare al gruppo Pelligra l’ex stabilimento di Termini. Il deposito per l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento di assegnazione della gara di cessione dell’ex Blutec alla Pelligra Italia holding è stato presentato dall’avvocato Anna Ferraris per conto della cordata Sciara Holding Ltd e Smart City group Scrl, la cui offerta non era stata ritenuta congrua dai commissari straordinari che hanno valutato le proposte per l’acquisizione dello stabilimento. Un ricorso che era stato notificato al Ministero del Made in Italy, ai commissari e al gruppo Pelligra ma non era stato ancora depositato ufficialmente fino a lunedì scorso, 13 maggio. Adesso si teme un possibile allungamento dei tempi per l’assegnazione dello stabilimento e la perdita dei benefici della cassa integrazione (in scadenza a novembre) degli oltre 560 dipendenti dipendenti ex Blutec (più i 200 dell’indotto).