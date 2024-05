Ex Blutec, Pelligra dopo il ricorso al Tar: «Pronti alle vie legali»

Il gruppo Pelligra «si riserva ogni azione legale» in merito a un ricorso al tar Lazio per l’annullamento della assegnazione dell’area industriale ex Blutec di Termini Imerese, alle porte di Palermo. «Abbiamo presentato - afferma Pelligra - un progetto innovativo e green per il rilancio di un polo manifatturiero, industriale e logistico internazionale, con un investimento economico che è stato valutato il migliore da parte delle Istituzioni. Il nostro piano sarà in grado di attrarre nuove aziende e salvaguardare l’occupazione creando anche opportunità di lavoro per le future generazioni. Abbiamo fiducia in una decisione e ci riserviamo tutte le azioni a difesa del nostro investimento. Siamo certi che questa azione non possa rallentare la rapida ripartenza del polo industriale siciliano e l’attrazione di investimenti internazionali».