Ex Blutec, Sciara e Smart City replicano ai sindacati: «Il ricorso è un diritto, increduli alle parole che leggiamo»

«Siamo increduli davanti a ciò che leggiamo, soprattutto da parte dei sindacati. Il ricorso è un diritto e se, come dichiarato dal ministro Urso, dai commissari e dallo stesso Pelligra, tutto è stato fatto nel rispetto della legge, l’iter attuale non ne risentirà. In caso contrario, crediamo sia più che giusto intervenire ad evitare che ciò che già in passato è accaduto si ripeta». È la dichiarazione

congiunta dell’avvocato Anna Ferraris e dei suoi assistiti Sciara Holding Ltd e Smart City Group a proposito del ricorso al Tar del Lazio sull'associazione a Pelligra Italia Holding Srl dello stabilimento ex Blutec di Termini Imerese.