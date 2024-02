Da Bolognetta a Villabate: un corteo di trattori lungo la statale Palermo-Agrigento

Questa mattina è in programma sulla strada statale Palermo-Agrigento la protesta dei trattori per lo sciopero degli agricoltori. È previsto un corteo di mezzi che partirà da Bolognetta per raggiungere la zona del mercato ortofrutticolo di Villabate. Dalle 9 alle ore 17 il tratto della strada statale tra Bolognetta e Villabate sarà percorso dai manifestanti con ripercussioni sul traffico. È previsto un massiccio impiego di forze dell’ordine e sarà attivo un servizio per le urgenze sanitarie.

Nella foto una protesta con i trattori di questi giorni