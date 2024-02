La protesta dei trattori arriva a Palermo, attesi venti pullman da tutta la Sicilia

Tra i motivi della protesta ci sono le politiche dell’UE, dell’Italia e della Regione Siciliana, ritenute a favore della vendita di prodotti non salubri a danno di quelli siciliani; l'assenza di misure a sostegno dell’agricoltura e dell’allevamento, schiacciati da costi di produzione e ormai schizzati alle stelle; la svendita dei terreni alle multinazionali dell’energia; l’inserimento di carne sintetica, cibo preparato nei laboratori e di tutti quei prodotti alimentari che, a differenza dei prodotti siciliani, sono dannosi per la salute; lo spopolamento della Sicilia a causa della continua emigrazione di giovani.

Gli agricoltori e gli allevatori siciliani sono pronti a un'altra giornata di proteste. Domani, mercoledì 14 febbraio, si svolgerà una manifestazione in piazza indipendenza a Palermo: i mezzi pesanti raggiungeranno la sede della Presidenza della Regione intorno a mezzogiorno per ribadire ancora una volta i problemi che affliggono la loro attività e chiedere interventi a sostegno del comparto martoriato da aumenti e da concorrenza sleale.

Saranno presenti venti pullman provenienti da varie province e cinque trattori autorizzati dalla prefettura.

A sostenere la manifestazione, la Fenapi, Federazione nazionale autonoma piccoli imprenditori: «Vogliamo manifestare la nostra completa e piena solidarietà a tutti gli imprenditori agricoli - dice il presidente regionale Pietro Cascio - che in questi giorni, si sono resi protagonisti di svariate manifestazioni per evidenziare la crisi in cui versa il comparto e le stringenti misure che provengono dalla Politica agricola comunitaria. Il nostro appoggio in particolare alla manifestazione - continua Cascio - si traduce nella disponibilità ed apertura a un dialogo costruttivo per individuare le proposte ritenute più adeguate a superare la crisi da coloro che sono i principali attori del comparto agricolo. Siamo ben consci che il settore agricolo rappresenta la fondamentale leva dell’economia siciliana e che se adeguatamente riformato potrebbe anche portare ad una notevole riduzione del fenomeno emigratorio che interessa i giovani siciliani».