La protesta dei trattori a Palermo, in 300 davanti alla Regione: traffico bloccato

Sono arrivati in centinaia da ogni parte della Sicilia con cinque trattori autorizzati dalla prefettura e si sono radunati sotto la presidenza della Regione Siciliana, in piazza Indipendenza, a Palermo. Circa 300 fra agricoltori e allevatori hanno continuato la loro protesta, chiedendo una filiera certificata e controllata del Made in Sicily e certezze sul gasolio. Queste sono alcune delle loro richieste alle istituzioni. In piazza anche cinque trattori autorizzati dalla prefettura e alcuni amministratori locali. Il traffico nella zona è rimasto bloccato per ore.

Ad organizzare l'iniziativa, sotto lo slogan "San Valentino con i trattori", è stato il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca, anche lui a piazza Indipendenza insieme al coordinatore regionale del M5S Nuccio Di Paola e al capogruppo del Pd all'Ars Michele Catanzaro.

Giuseppe Cappello, agricoltore di Basicò si occupa di zootecnia e ha un’azienda che produce latte: «Siamo stati abbandonati dalla politica per 30 anni - dice -. Vogliamo che ci sia una filiera certificata e controllata del Made in Sicily perché nella nostra Isola abbiamo ottimi prodotti. Abbiamo i migliori frumenti ma dobbiamo importarli dall’estero, a causa degli accordi del governo e dei sindacati del settore agricolo. Vogliamo una certezza sul gasolio definitiva e non con deroghe di un anno».