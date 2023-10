Si chiama Marina Convention Center: al porto di Palermo anche un luogo ideale per i congressi

Uno degli spazi destinati a trainare il rilancio turistico di Palermo sarà il nuovo Marina Convention Center, inaugurato oggi in occasione della presentazione alla città del nuovo volto del porto. Trovandosi a pochi passi dal centro storico di Palermo e a soli 40 minuti dall’aeroporto, è il luogo ideale per eventi e congressi a carattere nazionale ed internazionale.

La versatilità della location, l’ampio parcheggio e gli spazi esterni che caratterizzano la struttura, uniti a tecnologie digitali sofisticate, consentono di realizzare eventi di ogni natura ponendosi come punto di riferimento per l’organizzazione di prestigiose ed importanti manifestazioni. Grazie alla sua ampia sala plenaria da 200 posti, dal design moderno ed essenziale, e alle 2 sale minori rispettivamente da 50 e 20 posti è possibile valorizzare ogni evento sfruttando l’adattabilità degli spazi per diversi allestimenti. Anche la dotazione tecnologica è all’altezza dei più prestigiosi spazi espositivi europei, con un equipaggiamento tecnico e multimediale versatile in termini di soluzioni e servizi offerti come regia fissa, ledwall, schermi multimediali e tanto altro ancora.

L'obiettivo è di garantire a conferenze, congressi ed eventi di ogni genere un supporto tecnico di massima qualità. Durante gli eventi sarà possibile usufruire del servizio catering ed arricchire gli incontri con pranzi, cene o veloci aperitivi godendo del panorama mozzafiato di uno dei porti più importanti e prestigiosi del Mediterraneo, senza mai spostarsi dalla struttura.