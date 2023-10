Una boutique del lusso vista mare: a Palermo Marina Yachting c'è anche un negozio di Giglio

Palermo Marina Yachting si apre anche al mondo dell'imprenditoria. Il nuovo spazio nato al porto di Palermo diventerà una vetrina per le eccellenze del territorio. Fra queste anche un'azienda leader nel settore dell'abbigliamento: Giglio nasce nel 1965 ed è fra le prime boutique di alta moda a Palermo. In una città simbolo di multiculturalità e inclusività, l’azienda diventa presto il punto di riferimento per la moda in Sicilia. Oggi, all’interno dell’innovativo progetto della Marina Yachting di Palermo, Giglio è ancora protagonista con una nuova boutique del lusso vista mare, che si aggiunge alle 5 storiche situate nel cuore della città.

Nel video l'intervista realizzata da Marina Turco per Tgs ai fratelli Giuseppe e Federico Giglio