Palermo, nuova protesta dei dipendenti Amap davanti alla Prefettura

Protesta dei lavoratori dell’Amap davanti alla prefettura di Palermo, dove è in corso un incontro per trovare una soluzione per pagare gli stipendi dopo che la società partecipata del Comune che gestisce il servizio idrico a Palermo e in oltre 40 comuni della provincia è stata colpita da un sequestro preventivo di 20 milioni di euro da parte della Procura europea.

Un provvedimento che ha avuto come conseguenza anche il blocco dei conti aziendale da parte delle banche e, dunque, lo stop agli stipendi dei 686 lavoratori. «La società informa - dicono dall’Amap - che alla luce del sit-in dei lavoratori avanti la sede della prefettura dalle 9 alle 12 potranno verificarsi rallentamenti o disservizi per gli utenti per tutti i servizi aperti al pubblico».

