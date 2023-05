L'Amap di Palermo ai pm europei: «Ecco i soldi, fateci pagare gli stipendi»

L'istanza dell'Amap di Palermo alla Procura europea è stata depositata ieri nel primo pomeriggio. C'è la lista di beni e altre liquidità aziendali su cui l'avvocato Giovanni Di Benedetto propone di applicare il blocco, chiedendo in cambio il dissequestro dei conti per potere pagare gli stipendi e i fornitori. E così adesso tutto è nelle mani dei pm Gery Ferrara e Amelia Luise, che giovedì avevano chiesto e ottenuto dal Gip il sequestro per equivalente di 20 milioni. Saranno loro a dover valutare l'offerta che via Volturno ha avanzato con l’evidente finalità di garantire l'operatività dell'azienda che, altrimenti, si fermerebbe, non solo danneggiando i 700 lavoratori, ma rischiando di compromettere la regolare distribuzione dell'acqua potabile.

