Palermo, concorso Rap: i candidati sono più di 18 mila per 306 posti: termini chiusi

È scaduto ieri. E per 306 posti di operaio alla Rap sono arrivate 18.178 domande di partecipazione al concorso. Praticamente ci saranno 60 concorrenti per ogni posto messo a disposizione dall’azienda di igiene ambientale.

L’assunzione, quando poi verrà stilata la graduatoria, sarà fatta alla categoria J, il livello più basso. Le mansioni prevedono che si vada in giro a raccogliere immondizia e a spazzare le strade. Servizi che fino a ora risultano deficitari proprio per la mancanza di manodopera e che hanno costretto Comune e azienda a un contraccolpo mediatico spesso implacabile e difficilmente giustificabile se non con la verità: di operai in attività sono rimasti in pochi.

I numeri di partecipazione, comunque, dimostrano che quel lavoro fa gola a molte persone, molte più di quelli che l’azienda potesse ipotizzare.

