Palermo, la Cgil denuncia: «Venti euro per compilare la domanda al concorso Rap»

«Abbiamo appreso che in alcuni Caf chiedono anche 20 euro a istanza per la compilazione delle domande per partecipare al concorso della Rap per l’assunzione di 306 operatori». Lo denunciano il segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo e il segretario generale Nidil Cgil Palermo Francesco Brugnone. «Temiamo l’ennesima speculazione sulla pelle delle migliaia di disoccupati palermitani che sin da ieri stanno riversando nei vari Caf e patronati, o presunti tali, nei quartieri della città - aggiungono - Chiediamo all’amministrazione di attivare forme di controllo per contenere questi tentativi di speculazione e ai cittadini di denunciarli».

La Camera del Lavoro ha messo a disposizione il suo sportello presso Nidil Cgil Palermo, in via Meli, 5, per l’assistenza alla compilazione del Bando Rap e l’inserimento della domanda nel link apposito attraverso lo Spid personale e tutti i documenti necessari. Le domande si potranno presentare entro il 27 gennaio 2023. Il servizio è aperto a tutti ed è gratuito. Lo sportello è aperto tutte le mattine dalle 9,30 alle 13,30 e nei pomeriggi del lunedì, martedì e giovedì dalle 15,30 alle 18.30. Il mercoledì pomeriggio (15,30-18) sarà aperto lo sportello nella sede della Camera del Lavoro dello Zen, in via Gino Zappa, 126.

© Riproduzione riservata