Palermo, concorso alla Rap per 306 operai: 17 mila candidature e 6 giorni per partecipare

Ancora sei giorni di tempo per iscriversi al concorso Rap Palermo 2023 per l’inserimento in organico di 306 nuovi operai. La società che si occupa dei servizi d’igiene e nettezza urbana della città ricorda che è possibile inoltrare domanda sino al 28 febbraio.

Non ci sono limiti di età per i partecipanti e i requisiti sono il possesso della licenza media, patente di guida in corso di validità, con obbligo di indicazione degli estremi identificativi (numero, data di rilascio e data scadenza) esente da provvedimenti di revoca, ritiro e sospensione. I vincitori del concorso avranno un contratto a tempo indeterminato e pieno (38 ore settimanali, comprese domeniche e festivi).

Il processo selettivo è suddiviso in 3 fasi: valutazione dei titoli auto-dichiarati dal candidato, al termine di tale prima fase verrà redatta una prima graduatoria di merito; seguirà una seconda fase nella quale la commissione esaminatrice verificherà i titoli che, devono essere allegati alla domanda e quelli che hanno concorso alla determinazione del punteggio (che al massimo può essere pari a 100). La terza fase consisterà in una prova scritta di idoneità a risposta multipla alla quale saranno sottoposti esclusivamente i primi 3.000 nominativi in graduatoria. I candidati avranno a che fare con domande di cultura generale, nozioni di base e generali sulla gestione dei rifiuti, principi sulla sicurezza sul lavoro, diritti e doveri dei lavoratori, elementi del codice della strada. Per le risposte ai quesiti avranno a disposizione 50 minuti.

La valutazione della prova scritta sarà effettuata assegnando 1 punto a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date e -0,33 punti per le risposte errate. I candidati per accedere alla presente selezione devono versare un contribuito d’iscrizione di 15 euro. Gli interessati, dovranno inviare la propria domanda di partecipazione a https://rapspa.concorsismart.it/ui/public-area/intro-card entro il 28 febbraio.

Ad una settimana dalla scadenza del bando sono circa 17 mila le candidature arrivate a Rap, 82 per cento di uomini e 18 per cento di donne. La conclusione delle procedure concorsuali è prevista tra maggio e giugno. Contemporaneamente si attendono i nuovi mezzi e attrezzature nell’ambito dei finanziamenti Pon metro.

“Con l’inserimento in organico di nuovi uomini e mezzi e il supporto dell’amministrazione del Comune – dichiara l’amministratore unico di Rap Girolamo Caruso - possiamo avviare un percorso di miglioramento e di efficientamento dei servizi. Si passerà dalla fase progettuale a quella esecutiva”.

