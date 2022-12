Tram a Palermo: pronta la gara delle tratte B e C, quella di via Libertà non c'è ancora

Pronto il bando per le tratte B e C del tram, mentre manca ancora quella che dovrebbe attraversare via Libertà, ovvero la tratta A. Dunque, schema pronto per il percorso che da corso Calatafimi arriverà alla stazione centrale (la C) e di parte della B, quella che quando sarà completa collegherà la stazione Notarbartolo a piazza Giachery. Tutto fermo, per ora, per quella che collegherà via Balsamo con viale Croce Rossa. Nessuna marcia indietro sul tratto centrale del tram, più banalmente per ora mancano i fondi.

Le linee del tram rientrano nei famosi 540 milioni per i quali c'è la corsa per le gare. Fra le opere che devono andare in gara ci sono le tre linee del sistema tramviario per circa 250 milioni. Le opposizioni insorgono quando notano che il piano contiene anche la famigerata tratta A, quella che passa per via Libertà. In una nota spiegano che «non passa inosservata la contraddizione in cui questa maggioranza e l’attuale amministrazione sono cadute, avendo confermato la realizzazione della linea che passa dal centro, contrariamente a quanto sostenuto in campagna elettorale». Il punto è che lo scorporo è sostanzialmente impossibile. Ma, forse, indirettamente, la risposta la giunta l’ha data qualche giorno fa, quando con un ordine del giorno ha stravolto l’ordine dei lavori, mettendo in coda la tratta A, appunto.

Si farà per ultima e solo se basteranno le risorse, che sembrano già non essere sufficienti più per l’intera opera. Entro l’anno, dunque, si potrà dare il via al bando di gara per le tratte C (Calatafimi-Basile-stazione Orlèans), B (Notarbartolo-Duca della Verdura) e A (nell’ordine). Secondo l’amministrazione con i prezzi attuali mancano all’appello 50 milioni di euro. Ragione per cui con i 255 milioni a disposizione si procederà per porzioni di progetto.

