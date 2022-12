Tram in via Libertà a Palermo, Giusto Catania: "Sono rinsaviti? No, populisti"

"Populismo". L'ex assessore comunale di Palermo alla Viabilità, Giusto Catania, bolla così la scelta di dare il via libera alla realizzazione del tram, compresa la linea ferrata in via Libertà. Una proposta portata avanti dall'ex sindaco Leoluca Orlando e dalla sua giunta (con Catania in testa) e che in passato era stata contrastata dall'allora opposizione a Palazzo delle Aquile, quel centrodestra che ora governa la città.

Insomma, un avvicendamento di fronte che adesso Giusto Catania ha commentato con un post sui social: "Perché hanno cambiato idea? Erano pazzi e sono rinsaviti? No! Sono semplicemente - scrive l'ex assessore - la rappresentazione plastica della cattiva politica; sono espressione di un populismo che invece di occuparsi del bene comune sceglie di cavalcare gli umori della gente".

Catania va giù duro sull'argomento: "Sono personaggi che, invece delle idee, fanno prevalere la pancia; sono il manifesto della politica spettacolo con saltimbanchi, acrobati, nani e ballerini".

Il via libera al tram nella strada principale del capoluogo siciliano che l'assessore alla Viabilità della giunta Orlando legge quasi come una rivincita: "Forse sono arcaico ma continuo a pensare che, soprattutto in politica, la coerenza sia un valore supremo. Abbiamo perso le elezioni ma evidentemente le nostre idee e la nostra cultura politica hanno sconfitto la propaganda della destra che oggi governa la città".

