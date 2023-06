Svolta per il tram a Palermo, appaltati i lavori per le nuove linee

Si procede sul tram con una sorta di canone inverso, partendo dall’ultima delle tre lettere in ordine alfabetico che segnano l’avvio dell’opera destinata a cambiare la mobilità e i «connotati» dal centro alla periferia. Con una determina dirigenziale firmata dal capo Area dell’assessorato alla Rigenerazione Urbana Sergio Maneri e pubblicata sul sito del Comune, è stata aggiudicata all’Ati Sis Scpa - Construcciones y Auziliar de Ferr, con sede in Torino (vittoria scontata visto che era l’unica concorrente) la gara da 402 milioni e 576 mila euro per la progettazione esecutiva e la realizzazione delle tratte. Dopo circa 8 sedute della Commissione Urega fra verifiche della documentazione amministrativa e tecnica, si sono concluse le operazioni di rito.

