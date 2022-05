Il Comune di Partinico torna ad assumere, bando per 4 posti

Il Comune di Partinico torna ad assumere. Un bando per la copertura complessiva di 4 posti è stato pubblicato in gazzetta ufficiale.

Secondo quanto programmato dai commissari straordinari nel piano di fabbisogno, sono state indette le procedure che porteranno alla presa di servizio di nuovo personale. La selezione riguarda anche il ruolo di comandante della polizia municipale.

Ma non solo: le altre figure richieste sono "specialista informatico" (un posto) e assistente sociale (2 posti). Altri 4 dipendenti interni invece faranno una progressione verticale, passando da categoria C a categoria D, quindi assumendo un ruolo dirigenziale.

Per visualizzare il bando di concorso con i requisiti, le modalità e i tempi per presentare le domande, basta cliccare sulla sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso del sito del Comune, oppure cliccare qui.

"Tale attività è il risultato di un percorso che ha visto focalizzato il lavoro di questa Commissione sulla centralità delle politiche del personale, finalizzato alla qualificazione in termini di efficacia dell'apparato burocratico, come uno dei passaggi fondamentali nel globale processo di risanamento dell'Ente - spiegano dal Comune -. Percorso iniziato con la stabilizzazione del personale precario nel dicembre 2020 ed adesso proseguito attraverso la utilizzazione di vari istituti giuridici, quali le progressioni verticali ed i concorsi pubblici per assunzioni dall'esterno a tempo indeterminato. Inoltre, lo scorso 30 dicembre è stato anche stipulato il contratto decentrato integrativo con i relativi accordi economici che hanno consentito di ripartire il fondo delle risorse decentrate relative a ben cinque annualità, dal 2017 al 2021, attualmente in corso di pagamento".

