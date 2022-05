Comune di Palermo, bando per 60 funzionari: le figure cercate e come presentare la domanda

Assunzioni al Comune di Palermo: si tratta di 60 funzionari, categoria giuridica "D" - posizione economica D1, a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023. L'avviso è stato pubblicato sul sito dell'amministrazione di Palazzo delle Aquile.

IL BANDO

Bando Comune Palermo, i profili

Sono 60 i funzionari cercati: 19 amministrativi, 17 contabili, 6 tecnici impiantisti, 3 tecnici impiantisti con certificazione professionale EGE (esperto gestione energia), 4 tecnici progettisti specializzazione strutture, 2 tecnici progettisti specializzazione trasporti, 2 tecnici progettisti specializzazione idraulica, 3 tecnici progettisti specializzazione ambiente e territorio, 2 tecnici progettisti con abilitazione antincendio, 2 informatici.

Bando Comune Palermo, i requisiti

Occorre la laurea vecchio ordinamento o una laurea specialistica o magistrale in Giurisprudenza, Ingegneria, Informatica, Economia e Commercio (in base alla figura professionale) equiparata ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici ed all'esercizio professionale. Le lauree variano, a seconda dell'incarico da ricoprire.

Bando Comune Palermo, le prove

Per i 60 posti ci sarà una prova scritta diversa per ciascun profilo professionale, con domande a risposta multipla da risolvere in 60 minuti. Per tutti i profili sono previste domande su nozioni di lingua inglese e conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche. Le prove si svolgeranno a partire dal 20 giugno 2022.

Bando Comune Palermo, come presentare la domanda

La domanda di partecipazione va presentata collegandosi alla piattaforma https://palermo.concorsismart.it alla quale si accede attraverso lo Spid. Il tempo utile per inoltrate le istanze è fino alle ore 23.59 del 13 giugno 2022.

© Riproduzione riservata