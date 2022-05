Concorso per vigili urbani a Cinisi, 10 posti a disposizione: requisiti e scadenza

Un concorso pubblico per titoli e prova scritta è stato indetto dal Comune di Cinisi per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione a tempo pieno e determinato, di 10 vigili urbani da assegnare all’area di intervento del corpo di polizia municipale, per fronteggiare esigenze di carattere stagionale. Si tratta di un incarico per 5 mesi per anno solare, con facoltà di proroga. Quattro unità sono necessarie, così come da bando, per l'anno 2022 e 6 per il 2023.

Concorso vigili urbani a Cinisi, chi può partecipare

I requisiti sono: cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea, fatti salvi i requisiti e le eccezioni di cui al DPCM 7 febbraio 1994, n. 174 e s.m.i..; età non inferiore agli anni 18; godimento dei diritti civili e politici (o non essere in corso in alcune delle cause che, a norma di legge, ne impediscono il possesso); idoneità fisica all’impiego e alle mansioni del profilo messo a selezione, con riferimento in particolare ai requisiti di idoneità psico-fisica previsti dall’art. 10 del vigente regolamento Acquisizione delle risorse umane; posizione regolare nei confronti degli obblighi militari per i cittadini italiani soggetti a tale obbligo (cittadini di sesso maschile nati entro il 31/12/1985); assenza di cause ostative all’accesso, eventualmente previste dalla legge, per la costituzione del rapporto di lavoro; essere in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, conseguito previo superamento di un corso di durata quinquennale che consenta l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario. Per i titoli di studio conseguiti all'estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza o di riconoscimento accademico ai sensi della vigente normativa in materia secondo la procedura di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; conoscenza della lingua inglese; conoscenza informatica delle apparecchiature e delle applicazioni più diffuse; essere in possesso di patente di guida categoria B o superiore in corso di validità; non essere stati espulsi dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati; non avere subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per assunzione conseguita mediante

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o comunque con mezzi fraudolenti.

Concorso vigili urbani a Cinisi, l'importo dello stipendio

Il trattamento economico lordo su base annua e di 20.344,07 euro, quello previsto per la Categoria “C” - Posizione Economica “C1” dal vigente C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali, oltre indennità di comparto, tredicesima mensilità, nonché eventuali ulteriori emolumenti contrattualmente previsti dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.

Concorso vigili urbani a Cinisi, come presentare la domanda

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata ed inviata solo in via telematica a pena di esclusione, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile sul sito internet dell’Ente (www.comune.cinisi.pa.it) seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema informatico. Alcune informazioni richieste sono obbligatorie; il sistema informatico non consentirà, pertanto, l’invio di domande prive di tali informazioni atteso che la loro mancanza è causa di esclusione. Il termine di presentazione delle domande scade alle ore 23.59.59 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’estratto del presente avviso sulla GURS serie speciale concorsi; qualora il termine di presentazione delle domande sia festivo, il termine s’intende prorogato nel successivo giorno non festivo.

