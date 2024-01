Il nuovo singolo del cantautore palermitano Andrea Gioè dedicato a Biagio Conte

Esempio e ispirazione per molti, fratel Biagio manca alla città di Palermo e a tutti da un anno esatto. E per ricordare la straordinarietà dell’uomo, il cantautore palermitano Andrea Gioè ha scritto e inciso Fratel Biagio Conte. Si tratta di un brano inedito, accompagnato dalle immagini della vita del missionario laico, che emoziona e ricorda la consapevolezza che fratello Biagio ha fatto nascere nei cuori di tutti.

Fratel Biagio è il dodicesimo ep del cantautore palermitano che anticipa Gioè 40, il nuovo album in studio (l’uscita è prevista a giugno 2024). Arrangiamenti e mixaggio sono a cura di Salvo Perino (gli arrangiamenti originali di Giuseppe Silipigni). Edizioni Musicali: Magilla Spettacoli. Distribuzione digitale: Pirames International srl. All’ukulele Andrea Gioè, alle chitarre Salvatore Di Giorgio e Alessandro Re. A partire dal 12 gennaio, il giorno della morte del missionario dei poveri, l’ep sarà disponibile in tutti i digital store e il ricavato sarà devoluto alla Missione Speranza e Carità. Il brano sarà ascoltato per la prima volta in occasione delle celebrazioni dell’anniversario della morte di fratel Biagio.

«La vera felicità è il tempo speso per dare al prossimo un bagliore di speranza in più. Giovani, siete il futuro verso un mondo più puro, fatto di umile carità», dice Andrea Gioè a mo' di ringraziamento per gli insegnamenti di fratel Biagio.