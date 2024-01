Anniversario della morte di fratel Biagio, celebrazioni alla Missione di Speranza e Carità a Palermo

È passato un anno dalla morte di Fratello Biagio Conte. Per ricordarlo, la Missione di Speranza e Carità ha organizzato tre giorni di celebrazioni. Dice don Pino Vitrano, «La sua figura non ci ha mai afflitto, anche se ovviamente nel momento in cui ci ha lasciati l’afflizione è nata, ma il Signore poi l’ha trasformata in gioia, perché noi lo sentiamo molto vicino e presente».

Il programma parte domani (10 gennaio) in contrada Portella di Pero a Godrano, in cui si è parlerà di «Natura, Eremi, Spiritualità in Fratel Biagio e Padre Pino Puglisi». Saranno piantumati gli alberi donati dal Corpo Forestale.

Giovedì 11 gennaio, alle ore 17.30, si terrà invece in via Decollati, la conferenza sul tema «Carisma e Spiritualità della Missione di Speranza e Carità» tenuta da Don Giuseppe Buccellato, sacerdote e professore di Teologia.

Sempre presso la chiesa «Casa di Preghiera per tutti i Popoli» venerdì 12 gennaio alle ore 17.30, la celebrazione eucaristica nel primo anniversario della nascita in cielo di Fratello Biagio, presieduta dall’Arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, con la partecipazione degli Arcivescovi e dei Vescovi di Sicilia.

«Nella giornata in cui Fratello Biagio ci ha lasciati faremo la celebrazione eucaristica in via Decollati perché vogliamo ringraziare il signore di avercelo donato -evidenzia infine Don Pino - Forse anche per la nostra Missione era necessaria questa esperienza per fare uno stacco e un rilancio ancora più forte che ci impegna a livello spirituale, morale e sociale, in una società in cui c’è molto bisogno di quelli che sono stati la sua opera e il suo messaggio».