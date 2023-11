Riapre Palazzo Bonocore e diventa il museo virtuale di Palermo

Riapre a Palermo Palazzo Bonocore e diventa museo virtuale. Affacciata su piazza Pretoria, di fronte al palazzo di città, la splendida residenza aristocratica del XVI secolo è al centro di un progetto di rigenerazione culturale che la Curia, proprietaria del piano nobile, ha affidato a CoopCulture perché ne faccia una «bussola culturale» per la città. L’edificio è nel cuore del centro storico e la sua destinazione museale è considerata dall’arcivescovo Corrado Lorefice una «grande sfida».

La riapertura del palazzo dà ora il via a una operazione culturale supportata da mostre di grande impegno come quella che apre il ciclo: si tratta di una mostra interattiva e cross-mediale dedicata alla «Palermo Felicissima», nata dalla collaborazione tra CoopCulture e Odd Agency. Il visitatore può interagire con un grande archivio e scoprire luoghi, persone, eventi, architetture. Si compone così il racconto di quella Palermo che a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento vive un momento di fulgore europeo, vitalità culturale e spinta imprenditoriale. È una fase storica nella quale emergono poche famiglie, i Florio prima di tutto a cui viene dedicato uno spazio importante ma anche gli Ingham e i Whitaker che dalla lontana Inghilterra vengono in Sicilia per promuovere importanti iniziative.

Si riescono così a conciliare grandi capacità imprenditoriali (i Florio erano presenti in tanti settori produttivi) e un gusto per il bello, affidato alla vena di artisti raffinati, architetti, artigiani di talento. Da loro nasce il filone dell’art nouveau che assegna a Palermo un palcoscenico europeo. È un viaggio, sottolineano i curatori dell’esposizione, che utilizza le tecnologie più avanzate tra visioni, installazioni, postazioni, proiezioni, realtà virtuale e intelligenza artificiale.

La mostra è frutto del lavoro di ricerca di un comitato composto da Laura Barreca, Fabrizio Agnello e Ettore Sessa che hanno studiato a lungo il periodo storico a cui è legata l’esperienza di «Palermo Felicissima» e hanno esplorato archivi, collezioni private e pubbliche per riportare in una dimensione virtuale le testimonianze di un’epoca indimenticabile.

La mostra è aperta dal lunedì alla domenica. Il mercoledì dalle 10 alle 14 (ultimo ingresso alle 13) e gli altri giorni dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17). Contatti: [email protected]. Sito web ufficiale: www.palazzobonocore.it. Biglietti: 10 euro (ridotto 8/5 euro)