Le visite del week-end: dalla mostra Palermo Felicissima a Palazzo Bonocore all'Orto Botanico in notturna

Lungo fine settimana di Ferragosto a Palermo in giro per i luoghi della cultura: sabato 17 agosto (la prima alle 21.30 e la seconda un'ora dopo) tornano infatti le visite serali all'Orto Botanico con le «lucciole» a led che proiettano una luce morbida che non disturba gli «abitanti» del parco: accompagnati da operatori specializzati di CoopCulture, si andrà alla scoperta del più antico giardino scientifico d’Europa, nato in epoca borbonica sul baluardo di Porta Carini al Capo, per poi trasferirsi nell’attuale sede della Vigna del Gallo nel 1786, proprio al fianco di Villa Giulia. Fu il francese Léon Dufourny a disegnare il Gymnasium e gli altri edifici dell’Orto a fine Settecento: da allora in poi è un mondo a parte di biodiversità e specie vicine e lontane. Da scoprire anche di notte.

Sempre questo sabato e il prossimo (17 e 24 agosto) alle 18 a Palazzo Bonocore (piazza Pretoria 2) si potrà visitare la mostra Palermo Felicissima, seguendo una guida esperta alla scoperta della città della Belle Epoque. Palermo Felicissima è una mostra interattiva e crossmediale in cui il pubblico diventa protagonista: interagendo nelle diverse postazioni, si può seguire il racconto del periodo storico di grandi cambiamenti che tra fine Ottocento e inizio Novecento, hanno modificato radicalmente gli assetti della città. Un’esperienza che unisce tecnologie avanzate e installazioni immersive per permettere ai visitatori di avvicinare il grande archivio di informazioni e immagini sulla storia e la cultura di Palermo, alla scoperta di luoghi, persone, eventi, architetture, ormai divenuti leggenda.