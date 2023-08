Palermo, tre spettacoli per ricostruire Santa Maria di Gesù distrutta dalle fiamme

Le fiamme, che hanno avvolto il Palermitano, lo scorso 24 e 25 luglio, hanno messo in ginocchio intere comunità, distruggendo anche luoghi simbolo dell’Isola. La macchina della solidarietà si è messa in moto. Sono stati organizzati tre spettacoli per raccogliere fondi da destinare alla ricostruzione della chiesa di Santa Maria di Gesù con l’iniziativa «Ripara la mia casa. Ricostruiamo insieme la casa di Benedetto il Moro», organizzata dai «Frati minori di Sicilia» e dal Cineteatro Colosseum.

Tre intere serate dedicate al teatro. Appuntamento giovedì 17, mercoledì 23 e mercoledì 30 agosto con tre spettacoli creati da Orazio Bottiglieri. Il teatro arriva, così, a Santa Maria di Gesù, nelle tre giornate, alle 21, al parcheggio del Convento, presso salita Belvedere, 3. L’ingresso è a donazione libera, che sarà, interamente devoluta alla ricostruzione della casa di Benedetto il Moro. “Vogliamo donare un sorriso alle popolazioni colpite dalle fiamme - spiegano dal Cineteatro Colosseum -. Il 17-23-30 agosto in un luogo bellissimo, attraverso la magia del teatro vogliamo stare insieme ed esprimere la nostra dolce ed umile solidarietà».

Ma a cosa si assisterà? Si comincia giovedì 17 agosto con la commedia «Mia madre sta con Adolf», per poi passare mercoledì 23 ad un’altra commedia: «Diversamente umano». Infine, mercoledì 30 agosto è la volta dello spettacolo di cabaret «Ridere tutta salute».