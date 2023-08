Palermo, società svizzera dona il progetto per il restauro di Santa Maria di Gesù

A sostegno della campagna di raccolta fondi per ricostruire la chiesa e riparare il convento di Santa Maria di Gesù di Palermo, è stato lanciato un appello, sui social, rivolto a tutti i professionisti architetti, ingegneri e costruttori per donare la progettazione. Dalla Svizzera ha subito risposto la società Anafyo che donerà la progettazione.

«La perdita delle opere d’arte presenti nella chiesa, ma soprattutto quella dei corpi di San Benedetto il Moro e del Beato Matteo di Agrigento costituiscono, per la comunità del luogo, per l’Italia e per il mondo intero un danno irreparabile. - dice Edoardo Accettulli direttore generale della società - Credo che non si faccia ancora abbastanza per preservare il patrimonio religioso, storico, artistico e culturale di questo Paese».