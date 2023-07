La Missione di Biagio Conte: «Aiuteremo a ricostruire la chiesa di Santa Maria di Gesù»

La Missione Speranza e Carità, fondata da Biagio Conte, vuole dare il proprio contributo per la ricostruzione della chiesa di Santa Maria di Gesù, a Palermo, in cui c’erano le spoglie di San Benedetto il Moro, compatrono della città. La chiesa del cimitero monumentale è stata pesantemente danneggiata da un incendio.

«Metteremo a disposizione i nostri laboratori artigianali e la mano d’opera dei nostri fratelli artigiani per costruire ciò che è stato distrutto», dichiara Giacomo Mirto. Aggiunge don Pino Vitrano, successore di Biagio Conte: «La Missione farà la sua parte concreta per aiutare la comunità dei frati minori, a cui fratel Biagio era molto legato, così come lo siamo tutti noi».

«Ciò che è successo in questi giorni - afferma don Pino - è veramente terribile per tutti, ci adopereremo tutti per ricostruire la chiesa di Santa Maria di Gesù. È bene ricordare che noi non abbiamo il diritto di causare tutto questo dolore alla natura e agli esseri viventi, come ha affermato anche Papa Francesco nella sua enciclica, in cui ricorda che la perdita di foreste e boschi implica allo stesso tempo la perdita di specie che potrebbero costituire nel futuro risorse estremamente importanti, non solo per l’alimentazione, ma anche per la cura di malattie e per molteplici servizi».